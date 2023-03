Giovanni Moramarco: "Altamura e Gravina insieme, ci credo da sempre"

"Ieri ho appreso con grande soddisfazione dalla stampa che i Comuni di Altamura e Gravina intendono candidarsi in sinergia a Capitale Italiana della Cultura per il 2027. In tempi non sospetti ho proposto la rete dei comuni murgiani. Già in un mio articolo del 20 gennaio 2021 sollecitavo l'istituzione di #GRAVALTA, acronimo che sintetizzava in un progetto comune le comunità di Altamura e Gravina". Lo afferma Giovanni Moramarco, candidato sindaco di "Polis 2030", commentando la candidatura congiunta deliberata dai Comuni di Altamura e Gravina."Il patrimonio paesaggistico, enogastronomico, storico e archeologico di entrambe le città - ha aggiunto - può costituire una offerta turistica intrigante. Ci impegneremo affinché questo sogno diventi realtà attraverso una collaborazione stretta e concreta con gli Enti e le Istituzioni tra i quali Ministero, Regione, Città Metropolitana, Parco Nazionale dell'Alta Murgia".