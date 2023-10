Giornata informativa "Liberi dalla plastica"

La Confconsumatori Altamura APS e la Confconsumatori nazionale, in collaborazione con l'associazione "Liberi dalla Plastica" di Lissone, organizza oggi la giornata "Liberi dalla plastica day", una giornata dedicata alla tutela ambientale e alla sensibilizzazione sull'inquinamento dalla plastica. Nel corso della giornata sono previsti una serie di momenti: distribuzione di materiale informativo, incontri con gli studenti delle scuole altamurane, incontri con gli amministratori locali e i consiglieri comunali, un gazebo in piazza Repubblica (a partire dalle ore 16.30)."Viviamo insieme questa giornata come un segnale forte, da far durare nel tempo, ed un impegno per ridurre, se non eliminare, l'uso della plastica, intesa come elemento inquinante devastante", sostiene Confconsumatori.