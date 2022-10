No ai distacchi elettrici a famiglie e imprese morose

Nella seduta di martedì scorso, all'unanimità il consiglio comunale di Altamura ha approvato un ordine del giorno con cui viene condivisa una proposta della Confconsumatori di Altamura che pone l'attenzione sui problemi delle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette. Il documento, che verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un appello a evitare i distacchi di energia elettrica in caso di morosità.L'ordine del giorno indirizzato al Governo contiene "la richiesta di un impegno ad intervenire sulla drammatica situazione nella quale si sono trovate a vivere milioni di famiglie ed imprese a causa degli aumenti "speculativi" dei costi dei prodotti energetici. In questo contesto si chiede di intervenire con la massima rapidità di azione con un decreto legislativo o altro intervento similare che determini ,così come richiesto dalle Associazioni di Consumatori che il Governo intervenga con la massima urgenza con il blocco dei distacchi dei contatori per morosità cosa che interessa già oltre un milione di famiglie alle soglie dell'ulteriore "pazzesco" aumento dell'energia elettrica e che coinvolge anche diverse di famiglie Altamurane alle soglie dell'ulteriore aumento dell'energia elettrica previsto a partire dal questo mese".Dopo l'approvazione la Confconsumatori, tramite il presidente Michele Micunco, ha ringraziato l'intera assise per aver accolto e fatto propria la proposta.