Una domenica ecologica in piazza Stazione con gli scout

Lasciare piazza Stazione un po' meglio di come si trova ora. Parafrasando il celebre motto del padre dello "scoutismo" mondiale Roberto Baden Pawell - celebri le sue parole "Lasciate il mondo un po' migliore di come lo avete trovato" - dopodomani (domenica 23 febbraio) sarà una giornata ecologica all'insegna della sensibilità all'ambiente.Proprio in questi giorni il movimento scout mondiale celebra la giornata mondiale del pensiero. L'associazione guide e scout cattolici itałiani, gruppo Altamura 1 e gruppo Altamura 2, per tale circostanza ha pensato di donare il proprio servizio al territorio, scegliendo un'area verde frequentata dai bambini - per la presenza delle giostrine - e dai cittadini in genere. Così nella mattinata gli scout effettueranno la pulizia e piccoli ritocchi di manutenzione, con lo scopo di renderla ancora più fruibile. "Tale iniziativa - spiega l'associazione - nasce da un desiderio di rendere tale luogo più vivibile, non solo a tutti i bambini che specie ogni domenica si riversano nel parco insieme ai propri genitori, ma a tutti i suoi fruitori".E dunque si darà spazio alla pitturazione delle panchine, alla pulizia generale di rifiuti e erbe infestanti, alla sistemazione di aiuole e pure alcune piantumazioni. Lo stesso luogo è stato scelto in contemporanea dalla Teknoservice , la ditta a cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e non. Sempre in mattinata, infatti, stazionerà il "Teknobus", un mezzo appositamente allestito con una mostra di oggetti creati con materiali recuperati. Un modo per sensibilizzare alle buone e sani abitudini ambientali per ricordare appunto che pure i rifiuti possono avere altre vite, anziché finire negli impianti di smaltimento.In piazza Stazione, nei mesi scorsi, c'è già stata un'analoga iniziativa, a cura dei Giovani Democratici. Alcune panchine sono state riverniciate per dare colpi di colore, ciascuno indicativo di un tema e di un argomento di attualità, oltre a quella biancorossa dedicata proprio ad Altamura.Serve sempre "rinverdire" gli spazi urbani con queste azioni sensibili, soprattutto per ricordare a tutti che è compito di ognuno - non solo degli enti pubblici o della ditta - fare la propria parte per tenere puliti i giardini, le strade, le aiuole. La prima "rivoluzione" culturale parte dai comportamenti appropriati. E uno di essi consiste in questo: non lasciare i rifiuti quando i cestini sono pieni ma portarli via per riporli in altri contenitori.