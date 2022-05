"Urgente la pulizia della pavimentazione del centro storico"

"Che meraviglia vedere il centro storico pieno di turisti, gruppi, famiglie, bambini ed escursionisti. Il borgo antico è il cuore pulsante della Città: dovrebbe essere il bigliettino da visita di una comunità. Un centro storico abbandonato e sporco: basti vedere lo stato in cui versa la pavimentazione del corso e delle vie secondarie". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Giovani, Lorenzo Attivissimo, in una denuncia sui social in cui ha pubblicato svariate foto, una delle quali qui riportata."La pavimentazione non viene lavata da mesi - afferma - nonostante il contratto di igiene urbana disciplini altro. Ma in questa città abbiamo dei politici, degli amministratori, degli assessori e dei dirigenti? Abbiamo qualcuno che voglia far rispettare i capitolati e i contratti? Mentre qualcuno va in gita alla BIT di Milano a parlare di Cava Pontrelli chiusa, di una programmazione e offerta turistica assente, di un brand turistico assente, di un info-point inesistente, di un centro storico abbandonato, sporco e pericoloso, di una comunicazione e sponsorizzazione turistica inesistente, di una rete museale non valorizzata e isolata, di un patrimonio turistico abbandonato, dimenticato e affidato a qualche mente del Nord, il bigliettino da visita della nostra comunità si presenta agli occhi dei turisti in queste condizioni".(rob. var.)