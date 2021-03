Altre aree extraurbane ripulite dai rifiuti

4 foto Rifiuti, pulizia aree extraurbane

Proseguono le attività del Comune di Altamura per larimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree extraurbane.Alcune settimane fa, su segnalazione dei Carabinieri della Stazione Parco nazionale dell'Alta Murgia, sono state ripulite la piazzola di sosta in località Parisi e la zona a margine della strada provinciale 238 Altamura-Corato in località Scalelle.In questi giorni le operazioni di pulizia, di cui si sta occupando la Teknoservice, sono state estese anche ad altre aree, pure oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti: Pozzo Rosso, strada provinciale 18 per la Foresta Mercadante, strada provinciale 238.L'invito dell'amministrazione comunale è sempre quello di utilizzare il centro comunale di raccolta, il servizio di ritiro a domicilio, per evitare altri costi per la collettività e le sanzioni che continuano ad essere comminate dalla Polizia locale- sezione controllo del territorio. Il ritiro degli ingombranti (materassi, vecchie reti, elettrodomestici, vecchi divani, giocattoli, fioriere, etc.) dal proprio domicilio è gratuito.Basta chiamare il numero verde 800 036 459. È possibile utilizzare anche l' APP Aro Ba4 o inviare una mail (numeroverde@teknoserviceitalia.com).