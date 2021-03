Libera celebra la giornata delle vittime innocenti della mafia

Oggi e domani Libera, l'associazione contro tutte le mafie fondata da don Luigi Ciotti, organizza la XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono stati letti i nomi delle persone uccise dalla criminalità organizzata e tra questi c'è Domenico Martimucci, detto Domi, il calciatore altamurano morto nel 2015 per l'esplosione al Green Table.Stasera, su Rai1, nel tg delle ore 20.00, è previsto uno speciale sulla giornata della memoria in cui sarà onorata la memoria di Domi.Per lui il 5 marzo, in occasione del sesto anniversario dell'attentato, l'omaggio dell'associazione "Noi siamo Domi" - in collaborazione con Arca Puglia centrale - è stato la realizzazione di un grande murale sulla facciata di una palazzina in via Parisi . Il sorriso di Domi campeggia in formato gigante.