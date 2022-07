Giornata da bollino rosso per ondata di calore

Un caldo da bollino rosso. Il Ministero della salute ha aggiornato i bollettini sulle ondate di calore. Oggi a Bari è classificato come livello 3, colore rosso. Per "livello 3 rosso" il Ministero intende: "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi".La Protezione civile raccomanda la necessaria attenzione a proteggere se stessi e le persone assistite, ricordando di tenere i consueti comportamenti di prevenzione del rischio. Si ricorda, inoltre, che i soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico, chi svolge un lavoro intenso all'aria aperta.Da segnalare che per la giornata di oggi (dalle ore 8 e per circa 12 ore), la Protezione civile pugliese ha emesso un messaggio di allerta gialla per possibili piogge.