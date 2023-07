Festival dell'estate 2023, ecco il ricco programma di luglio e agosto

Per offrire ai cittadini delle serate musicali o divertenti e per calamitare l'attenzione di visitatori, l'Amministrazione comunale di Altamura organizza l'edizione 2023 del "Festival dell'estate". Anche quest'anno il luogo scelto per l'allestimento degli spettacoli è lo stadio D'Angelo in via Mura Megalitiche, nella parte in cui si tengono gli eventi (quindi, senza coinvolgimento degli spazi dedicati alle attività sportive).Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00 e sono ad accesso libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili e della capienza massima stabilita dalle autorità di pubblica sicurezza. Il cancello apre alle ore 20.30. Non c'è prenotazione.Il sindaco Antonio Petronella, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Piesse Management di Donato Popolizio, presentano un programma intenso da offrire alla città e ai visitatori, fatto di grandi eventi con cui si sono incrociati importanti tour nazionali. Ma non solo. Gli artisti di "punta" sono:e tanti altri. Nella stesura del programma sono stati tenuti in considerazione anche le eccellenze del territorio comee uno spettacolo per bambini come ". Degne di nota anche i concerti del gruppoe della cover band. Si inizia il 6 luglio con Pop Rock Live Band in "Ritorno alla musica" un concerto Pop, rock, funky.La rassegna inizia il 6 luglio con il concerto di Maylinda e Carmen's Trio e si conclude il 28 agosto. Come da locandina, ci sono nomi di spicco nel panorama musicale, teatrale e comico. Come Raphael Gualazzi, Giobbe Covatta, Max Giusti, ecc. Ecco a voi tutte le date. Il programma è consultabile anche nella nostra Agenda