Feste mariane popolari, programmi senza bagni di folla

Le feste mariane di agosto e settembre avranno solo una dimensione religiosa, senza eventi e partecipazione popolare. Per l'Assunta e per la Madonna del Buoncammino non ci saranno processioni né i consueti riti che richiamano un bagno di folla come l'asta della bandiera e la sfilata dei cavalli. Non sono previsti al momento nemmeno concerti o spettacoli pirotecnici.Le rispettive associazioni organizzatrici delle feste non hanno potuto fare altro. La disciplina contro il contagio del coronavirus e per il contenimento della diffusione del Covid-19 è troppo stringente. Non è possibile in alcun modo poter garantire il distanziamento tra le persone nelle manifestazioni sia religiose sia civili.Basti pensare alla processione tra due ali di folla, preceduta dalla "cavalcata", oppure all'asta della bandiera (la "licita" in via Bari che termina con un grande assembramento per l'assegnazione del vessillo con l'immagine della Madonna) per comprendere quanto sia difficile poter organizzare gli appuntamenti, neppure in forma ridimensionata. Pure la Diocesi è perentoria sull'osservanza delle regole. Pertanto i rispettivi programmi vengono riformulati in chiave devozionale.Per l'Assunta, protettrice della città a cui è intitolata la Cattedrale, il 15 agosto si terrà la messa, alle ore 11.30, presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti. Si terrà, inoltre, la distribuzione del pane votivo. L'associazione Sant'Irene e Santa Maria Assunta installerà una luminaria in piazza Duomo.La festa del Buoncammino è un appuntamento attesissimo che si tiene subito dopo Ferragosto. Mancando l'asta, il vessillo sarà custodito per un altro anno dal Gruppo imprenditori altamurani che, comunque, è sempre vicino alla vita della comunità del santuario.La presenza della statua del Madonna del Buoncammino diventa una "peregrinatio Mariae" tra le tredici parrocchie. Quindi la presenza della sacra icona è confermata ma in forma molto diversa e senza le feste per accompagnarla (dal santuario alla Cattedrale e viceversa). In base al programma, l'ingresso nella chiesa federiciana è previsto il 30 agosto. Poi ogni giorno sarà portata in un quartiere diverso fino al 13 settembre. Tutti gli spostamenti saranno senza corteo o seguito popolare. Infine, dopo un'altra settimana in Cattedrale, il 20 settembre la statua sarà riportata al santuario. E quel giorno verranno benedetti pure i lavori di restauro della facciata, attualmente in corso.