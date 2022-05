Ferrovie: investimenti per nuovi treni

La giunta regionale della Puglia ha approvato un nuovo programma di investimento per complessivi € 73.360.000,00 finalizzato all'acquisto di 10 nuovi elettrotreni (2 per Ferrovie del Gargano, 4 per Ferrovie del Sud Est, 4 per Ferrotramviaria) e sette casse centrali per Ferrovie Appulo Lucane.Nello specifico lo stanziamento di 73.360.000,00 di euro è suddiviso in una quota di cofinanziamento a carico delle imprese pari a 16.788.400,00 euro e in una quota regionale di euro 56.571.600,00. In quest'ultima rientrano € 49.498.635,26 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, euro 1.933.691,59 a valere sulle economie di bilancio regionale derivanti dalla L. n. 194/1998 art. 2, euro 5.139.273,15 a valere sulle risorse ex Legge n. 297/78, restituite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per mancato utilizzo e a loro comunque ridestinate.