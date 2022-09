Federicus, si comincia con l'apertura di porta Matera

Dopo due anni e mezzo dall'ultima edizione, Altamura s'immerge nuovamente in ambientazioni medioevali e spalanca le antiche porte all'imperatore svevo Federico II di Svevia. Inizia stasera la nona edizione del grande evento "Federicus" organizzato da Aps Fortis Murgia, a tema "D'onor sì degno". E si prosegue domani e domenica (1 e 2 ottobre) che sono i giorni dei grandi cortei.Considerando la lunga assenza dovuta alle restrizioni sanitarie per la pandemia - l'ultima edizione si è tenuta ad aprile del 2019 - si prospetta un grande bagno di folla. I volontari dell'associazione stanno completando gli allestimenti mentre alle antiche porte della città (Bari e Matera, corrispondenti alle piazze Unità d'Italia e Resistenza) sono stati montati i pesanti portoni in legno che rappresentano gli antichi accessi della città che da una parte guardava ai monti (porta Matera è detta porta montium) e dall'altra verso Bari.La loro apertura segna l'inizio della festa. Stasera, alle 20.30 quella di Matera; domani mattina alle ore 11.30 quella di Bari. Anche quest'anno la manifestazione si terrà nel centro storico che è stato suddiviso in quattro quarti: Latino, Greco, Saraceno ed Ebraico, che identificano le quattro etnie presenti nel borgo antico. Le parti occupate dai cantieri della rigenerazione urbana non saranno utilizzate per la festa. Inoltre, poiché è occupata anche piazza Matteotti per i lavori in corso, il palco centrale è allestito in piazza Zanardelli.I cortei sono due, partono entrambi dallo stadio D'Angelo e terminano al palco centrale: quello dei fanciulli è in programma domani 1 ottobre alle ore 17.30 mentre quello imperiale - con Federicus (quest'anno ha il volto di Alberto Cirrottola) e Bianca Lancia (ancora da decretare) - è previsto alle ore 18 di domenica. Certosino il lavoro dei tantissimi volontari, di scenografi, attrezzisti, costumisti e di tutte le numerose maestranze specialistiche che lavorano dietro le quinte. Si prospettano sorprese e tanta bellezza.Le altre notizie: per l'intero programma, per le disposizioni sul traffico, per i parcheggi riservati ai visitatori e per i bus navetta leggi la nostra notizia in agenda