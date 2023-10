FAL: su linea Matera-Altamura primo treno italiano a batteria

Oggi alle ore 11.45 a Milano, nell'ambito di Expoferroviaria 2023, la più importante fiera italiana di settore, nello stand di Stadler, Ferrovie Appulo Lucane presenta, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il progetto di un treno alimentato esclusivamente a batteria prodotto da Stadler. L'Azienda di trasporto, interamente partecipata al MIT, sarà la prima in Italia a mettere in esercizio treni a batteria, grazie ad un intervento totalmente 'green', fortemente voluto da Fal e Regione Basilicata, con l'obiettivo di decarbonizzare il servizio ferroviario sulla tratta Altamura – Matera.Alla conferenza stampa, che si terrà in Fiera Milano Rho - Padiglione 9 - Stand Stadler (E156), interverranno: Maurizio Oberti, Regional Sales Director Italy Stadler; Matteo Colamussi, Direttore Generale Ferrovie Appulo Lucane; Rosario Almiento, Presidente Ferrovie Appulo Lucane; Donatella Merra, Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata; Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.