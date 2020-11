Emergenza Covid: la città chiude alle ore 19

l'obbligo di chiusura nei giorni feriali dalle ore 19.00 fino alle ore 05.00 di tutte le attività commerciali (settore alimentare e non alimentare) e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti. Per l'attività artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub e ristoranti, panifici), resta consentito lo svolgimento dell'attività di vendita con consegna al domicilio h/24 ed in modalità di asporto esclusivamente dalle ore 05.00 sino alle ore 19.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze.

Oltre le ore 19.00, per tutte le suddette attività, rimane consentita la sola vendita con consegna a domicilio, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie. E' ammesso lo svolgimento delle attività con orario continuato.

I distributori automatici self-service H24 di somministrazione di alimenti e bevande restano chiusi dalla dalle ore 19.00 fino alle ore 05.00 nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie e parafarmacie, di carburanti, tabacchi.

Si ribadisce la CHIUSURA DOMENICALE e festiva di tutte le attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.

Resta consentito per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub, ristoranti, panifici), lo svolgimento dell'attività di vendita con consegna al domicilio h/24 ed in modalità d'asporto esclusivamente dalle ore 05.00 sino alle ore 19.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze. Oltre le ore 19.00, per le suddette attività, rimane consentita la sola consegna a domicilio, e comunque sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie.

A partire dal 1° dicembre e fino al 15 dicembre sono previste ulteriori misure di prevenzione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Alle 19 si "chiude", con l'anticipo del cosiddetto coprifuoco di tre ore, rispetto all'ora stabilita dal Governo (ore 22). Dalle 19 in poi servirà l'autocertificazione.Ecco i dettagli. L'ordinanza del Comune, firmata dalla sindaca Rosa Melodia, dispone:Importante:Sempre da oggi e fino al 15.12.2020 per tutta la giornata restano chiusi ed è inibito l'accesso al pubblico di tutti i parchi giochi, ville e giardini pubblici per tutti i giorni della settimana.Confermata la chiusura al pubblico di strade e piazze sotto elencate nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti dalle ore 19.00 alle 05.00:- Centro Storico- Piazza Zanardelli- Piazza Aldo Moro- Piazza Stazione- Piazza Laudati- Piazza don Tonino Bello- Piazza Via Mosca-Via Londra- Piazza De Napoli- Area esterna InfopointE' possibile l'accesso alle abitazioni private.Restano sospesi i mercati (quello settimanale e quelli rionali giornalieri).