Un consiglio comunale sull'emergenza Covid

Convocato in videoconferenza il consiglio comunale. Torna a riunirsi stasera - inizio consueto alle ore 18 - per una discussione sull'emergenza Covid. E, a seguire domani e il 30 per l'approvazione del bilancio consolidato e altri provvedimenti di natura finanziaria.Finora il consiglio comunale si era tenuto in videoconferenza solo una volta, per l'approvazione della manovra di bilancio ad aprile.Le sedute non possono tenersi in presenza per le misure di contenimento della diffusione del virus Sars Cov2 e della malattia Covid 19, come disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.Il primo consiglio, quello di stasera, è una discussione tra le forze di maggioranza e opposizione sull'emergenza Covid, vista sotto i vari aspetti, in cui saranno valutate le varie proposte presentate nel corso di questi mesi, a sostegno delle famiglie e dell'economia locale.Il secondo, in due giorni, prevede l'approvazione del bilancio consolidato, alcuni debiti fuori bilancio e una variazione finanziaria.