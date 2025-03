Elezioni regionali: incertezza sulla data del voto

Nel mondo politico stanno iniziando le grandi manovre in vista delle elezioni regionali. La data non è stata ancora stabilita: in base alla legge elettorale pugliese, è il presidente a indire le date del voto. Nel 2020, a causa del Covid, si votò in autunno. Ci sono interrogativi: voto in autunno? o elezioni nel 2026? Si vedrà nelle prossime settimane.Nel frattempo l'Anci ha indetto una manifestazione di protesta. Venerdì 21 marzo alle ore 16:30, i sindaci pugliesi si riuniranno presso l'Agorà del Consiglio Regionale, in via Giovanni Gentile 52. Su iniziativa del Sindaco di Bari, Vito Leccese, e di alcuni sindaci della Città Metropolitana, sarà presentato il documento "Giù le mani dai sindaci", in relazione alla norma approvata dal Consiglio Regionale lo scorso dicembre, che impone ai sindaci candidati alle elezioni regionali di dimettersi 180 giorni prima del voto (L.R. Puglia, 31 dicembre 2024, n. 42, art. 219).I promotori dell'incontro evidenziano il carattere antidemocratico di questa legge, ribattezzata "legge Antisindaci", e intendono sottoscrivere un appello congiunto da presentare al Consiglio Regionale affinché la norma venga cancellata o modificata, prevedendo semplicemente le incompatibilità.Con questo documento si chiede il rispetto di un diritto costituzionale, sancito dall'articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l'eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Una gran parte dei sindaci pugliesi invita dunque a un ripensamento, affinché si torni alla ragione, alla giustizia e alla democrazia.