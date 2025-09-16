Elezioni regionali a novembre, si attende decreto

Manca solo la firma del decreto del presidente Michele Emiliano per indire le elezioni regionali in Puglia ma le date sono certe. Il 23 e il 24 novembre si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del nuove presidente dopo i 10 anni di Emiliano. Il centrosinistra governo la Regione da 20 anni (prima di Emiliano, dieci anni con Nichi Vendola).Spetta al presidente della Regione Puglia indire le elezioni regionali. Nel 2020 a causa del Covid si votò in autunno, il 20 e il 21 settembre. Le date di novembre sono inderogabili, quindi oltre non si può andare. Se confermate, le liste dovranno essere presentate entro il 25 ottobre.Sebbene la popolazione sia lievemente diminuita in Puglia, resta uguale il numero dei consiglieri regionali da eleggere che saranno 50 anche in questa tornata elettorale.