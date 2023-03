Elezioni: le priorità di Sinistra in Movimento

"Sinistra in Movimento (Sim) aderisce con convinzione alla coalizione di Centro-Sinistra formata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 stelle e aperta a quanti volessero condividere il progetto progressista con lo scopo doveroso di arginare la confusione tra le formazioni politiche che si stanno costituendo in questi giorni e che nascondono in realtà una virata a destra della città di Altamura".Lo afferma il movimento politico Sim in un comunicato sulle prossime elezioni. La nota così prosegue:"Il progetto nasce dall'esigenza di dare alla città la proposta di una formazione nuova, trasparente, inclusiva, democratica. Sinistra in Movimento prontamente ha condiviso con il candidato Sindaco Michele Loporcaro i temi della qualità della vita, della difesa dell'ambiente, dell'inclusione e della giustizia sociale, della solidarietà in favore dei più deboli, della convivenza pacifica tra popoli, della difesa dei beni comuni: temi su cui cittadine e cittadini a sostegno del candidato Sindaco Michele Loporcaro hanno collaborato non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, creando reti virtuose sui territori.L'intesa si è consolidata intorno alla volontà di soddisfare la pressante richiesta dei cittadini di unificare e realizzare programmi che, pur essendo affini, fino a ieri procedevano in ordine sparso: siamo infatti convinti che solo la collaborazione tra formazioni politiche che condividono valori e visioni della città possano garantire una buona governabilità. Il ruolo di Sinistra in movimento nella coalizione sarà quello di portare avanti il lavoro di qualificazione della città con particolare riguardo ad alcuni aspetti urbanistici: verde pubblico, parcheggi, mobilità sostenibile, beni culturali, strutture sportive, luoghi per i giovani, centro storico e periferie.Ci proponiamo inoltre di attuare politiche a sostegno di famiglie o individui in difficoltà, che hanno subìto ulteriore peggioramento delle condizioni di vita soprattutto negli ultimi anni di pandemia. Tutti i punti sono inseriti in un programma unitario su cui si sta lavorando. Punto di forza di questa coalizione è la volontà di lavorare nel solo interesse della città, mettendo al bando trasformismi e tornaconti personali. Invitiamo da subito tutti i cittadini e le cittadine a ritornare a credere nella politica e a lavorare insieme a noi per questo progetto, che sicuramente rappresenta una novità e, ne siamo sicuri, una speranza per il futuro di Altamura".