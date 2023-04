Elezioni: cinque candidati a sindaco e quasi venti liste

Alle ore 12.00 si chiudono i termini per la presentazione delle liste elettorali al Comune. Anche se ufficioso, il quadro è comunque definito. I candidati alla carica di sindaco saranno cinque: in ordine alfabetico Donato Laborante (lista I Nuovi Socialisti); Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle e Semi di futuro); Giovanni Moramarco (coalizione Polis 2030); Antonio Petronella (coalizione Petronella Sindaco); Carlo Vulpio (Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi).Spicca l'assenza del centrosinistra perché il Partito democratico e la sinistra non sono presenti con i loro simboli.Le liste saranno quasi venti.Dopo la presentazione della documentazione, si riunirà la commissione elettorale a cui spetta l'ammissione delle liste. Solo dopo questo passaggio formale, sarà definitiva e certa la presenza alla competizione elettorale.La campagna elettorale, ad ogni modo, è già iniziata. Ieri Carlo Vulpio ha tenuto un comizio in piazza Duomo. Giovanni Moramarco, sempre ieri, ha tenuto il secondo incontro tematico alla Villa Belvedere (su sviluppo e sostenibilità) e domani mattina nel comitato elettorale in piazza Duomo è in programma un incontro con l'on. Rita Dalla Chiesa e il viceministro Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Vari incontri sono stati organizzati anche da Loporcaro e Petronella.-- NOTIZIA IN FASE DI AGGIORNAMENTO ---- NELLE PROSSIME NOTIZIE LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER OGNI CANDIDATO --