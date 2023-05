Social Video 1 minuto L'appello al voto di Giovanni Moramarco

Campagna elettorale verso la chiusura. Dopo la presentazione di progetti, dopo incontri e confronti, al termine di intense settimane, è il momento degli appelli al voto.Per la conclusione della campagna elettorale, Giovanni Moramarco, candidato sindaco di Polis 2030, terrà un comizio alle ore 20.00 in piazza della Repubblica, insieme ai rappresentanti delle liste che lo sostengono.Inoltre, per l'invito al voto, si rivolge alla cittadinanza di Altamura in questo breve video di Altamuralife.