Effettuati i lavori di sistemazione al Pulo

Con interventi di manutenzione ordinaria, sono stati effettuati dei lavori molto rapidi al Pulo di Altamura, con particolare riferimento all'area del belvedere e sulla strada di accesso.E' stata ripristinata la passerella in legno per diversamente abili, che versava in uno stato pietoso ed anzi era pericolosa. Inoltre la strada di accesso, dall'intersezione con la strada provinciale 157 per Quasano, è stata "stabilizzata": era piena di enormi buche, finalmente colmate.L'intervento è stato seguito dagli uffici del settore lavori pubblici del Comune.Il Pulo di Altamura è un luogo simbolo del Parco dell'Alta Murgia ed è un geosito di notevole importanza. Uno dei punti di forza della candidatura dell'area protetta a geoparco dell'Unesco.