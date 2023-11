Educazione civica e sicurezza stradale: il Comune invita ragazzi e genitori

L'Amministrazione comunale e il Comando della Polizia Locale di Altamura propongono ai giovani altamurani e alle rispettive famiglie incontri di formazione ed educazione stradale e civica. Due quelli già organizzati, in programma nella sala consiliare di Palazzo di città, sia stasera che il 14 dicembre 2023 dalle ore 19:00 alle ore 20:30."Gli obiettivi previsti non sono quelli di imporre regole, ma di costruire insieme un ambiente in cui rispetto, comprensione e collaborazione siano efficaci nella risoluzione dei problemi", spiegano in una lettera aperta il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore alla Polizia locale Tommaso Lorusso e la comandante della Polizia locale Maria Paola Stefanelli.La sicurezza stradale è un tema molto delicato che si sposa pienamente con i principi di educazione civica. "Riteniamo che coinvolgervi attivamente in questo percorso educativo sia fondamentale - comunica l'Amministrazione comunale - poiché solo attraverso la collaborazione tra giovani e adulti possiamo costruire una comunità forte e coesa. Siamo convinti che solo attraverso la comprensione e la collaborazione tra giovani e adulti possiamo far fronte a questi problemi in modo efficace. Gli incontri saranno interessanti e coinvolgenti. Sarà un'opportunità per imparare, ma anche per scambiare idee e costruire un legame più forte tra di noi. La prevenzione è la nostra arma migliore, e insieme possiamo fare la differenza".