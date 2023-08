Due nuovi bandi del programma di sviluppo rurale

Sono stati pubblicati sul Burp (bollettino ufficiale della Regione Puglia) n. 74 del 10.08.2023 due nuovi avvisi pubblici del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Si tratta dei bandi a valere sull'annualità 2023 delle sottomisure 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" e della sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"."Promuovere e diversificare, sono due atti necessari e non più rinviabili per un respiro lungo della nostra ruralità – ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia – il bando della Sottomisura 3.2 serve a sostenere la promozione dei nostri prodotti attraverso il lavoro sinergico che la associazioni di produttori portano avanti sul territorio, guardando naturalmente alla qualificazione verso nuovi mercati e valorizzando nuovi linguaggi, idee, modalità di comunicazione che raccontano la Puglia autentica e la bontà dei nostri prodotti. Strategico e aperto a diverse opportunità della multifunzionalità il nuovo bando della 6.4, che offre agli agricoltori l'opportunità di scegliere attività extra-agricole che si integrano perfettamente con il lavoro in campo e che permettano di avere entrate economiche alternative. Con questi due bandi – conclude Pentassuglia – continuiamo ad utilizzare i fondi della programmazione 2014-2022, mentre la struttura della Sezione Attuazione del Programmi Comunitari dell'Agricoltura continua con il lavoro necessario per l'attivazione dei nuovi bandi del CSR 2023-2027".Con l'avviso della Sottomisura 3.2 sono disponibili 1,6 milioni di euro da destinare alle attività di informazione e promozione nel mercato interno, svolte da associazioni di produttori e relative ai prodotti rientranti nei regimi di qualità. L'obiettivo è di sostenere la riconoscibilità della Puglia e dei suoi prodotti agricoli, attivando un mix promozionale che preveda l'arrivo di buyer stranieri, food influencer ed esperti di settore, nonché una promozione qualificata con fiere ed eventi e attività di informazione destinate ai consumatori.L'avviso pubblico della Sottomisura 6.4, invece, mette a disposizione degli agricoltori in attività 15 milioni di euro per progetti dedicati alla diversificazione della produzione extra-agricola, utili ad attivare un'offerta di tipo agrituristico, servizi educativi e didattici e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il bando prevede il finanziamento al 50% degli investimenti totali, per una spesa minima di 30mila euro e massima di 400mila euro.Gli avvisi pubblici sono disponibili sul portale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ai seguenti link:Avviso pubblico 3.2 – 2023 https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-3.2-2023?redirect=%2Fhome_newAvviso pubblico 6.4 – 2023 https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-6.4-2023?redirect=%2Fhome_new