Doppi turni, manifestazione di protesta degli studenti

Per protestare contro il perdurare dei disagi legati ai doppi turni nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ad Altamura è stata organizzata una manifestazione di protesta, con corteo, in programma domani mattina. Partecipano gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Altamura e tra loro ci saranno anche molti pendolari, i più penalizzati dai doppi turni per la mancanza di coincidenze del trasporto scolastico extraurbano.Il raduno è programmato alle ore 9.00 in piazza Zanardelli. Seguirà il corteo, con striscioni e cartelli, con conclusione prevista in piazza Municipio davanti al Palazzo di città. La manifestazione di Altamura si svolgerà in concomitanza con quelle organizzate in altri Comuni della provincia. La questione dei doppi turni, infatti, vale per Bari e provincia a seguito di un documento operativo della Prefettura di Bari.Il problema è di fatto irrisolto. Anche questa settimana nelle scuole superiori di secondo grado è stato osservato il doppio turno (ore 8 e 9.40) perché non sono ancora state trovate soluzioni idonee per armonizzare il trasporto extra-urbano con l'organizzazione delle scuole. Una bocciatura sonora da parte di tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti scolastici; sindacati; studenti. Nulla è cambiato, nonostante lettere e scioperi in cui sono stati segnalati i molteplici problemi per l'organizzazione scolastica, per la vita dei ragazzi e per i disagi delle famiglie (tante volte costrette a recarsi in auto a prelevare i propri figli per evitare le lunghe attese del bus).Si spera che a breve possa essere trovata una soluzione che tenga conto dei reali fabbisogni. E' giusto ricordare che i doppi turni sono la conseguenza della riorganizzazione del trasporto scolastico in funzione anticovid. Ma le situazioni sono differenziate, città per città. Ad esempio Altamura non ha le stesse necessità di Bari e la soluzione dei doppi turni sta creando molti problemi.(foto di archivio)