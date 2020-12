Divieto di uso di botti e petardi

Nel periodo festivo non potranno essere esplosi

Con ordinanza della sindaca Rosa Melodia viene disposto il divieto di utilizzo dei botti e dei petardi nel periodo festivo. A partire da oggi e fino a mercoledì 6 gennaio è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, su tutto il territorio comunale (specificando che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate-fuori dall'abitato e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali).Ciò ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.Si tratta di un divieto ribadito da vari anni a questa parte. L'applicazione dell'ordinanza è soprattutto una questione di senso civico.