Da "Parco San Giuliano" un s.o.s. per la sicurezza

Il giovane quartiere di "San Giuliano" non si sente sicuro. Di sera le strade sono un autodromo, i veicoli sfrecciano ad alta velocità e non c'è pace. E di recente si sono verificati vari furti di auto, alimentando la preoccupazione dei residenti. Il comitato di quartiere organizza stasera, alle ore 20.00, nei locali della parrocchia Maria Madre della Chiesa un'assemblea per discutere insieme di questi problemi che sono particolarmente avvertiti.In via Berlino sono stati contati cinque furti di autovetture in sei mesi. Va precisato che le auto "spariscono" in tutte le zone della città, quindi Parco San Giuliano non è la zona più colpita dal fenomeno. Tutti i quartieri che sono a ridosso delle principali strade (via Bari, circonvallazione, via Matera, via Gravina) soffrono perché i malviventi hanno vie di fuga più immediate.E poi c'è l'altra questione delle strade, come via Londra, che viene usata come pista per gare automobilistiche e motociclistiche. "La mattina il rischio è di trovare le nostre auto danneggiate dagli urti", dicono altre persone della zona. E per terra si trova di tutto: lattine, bottiglie di birra ed altri residui di notti "brave" ma poco rispettose della quiete notturna, interrotta di continuo dal rombo dei motori e dalle urla di un divertimento davvero fatuo. Ecco perché già da tempo è stato chiesto alle istituzioni di prendere provvedimenti sia con un maggiore controllo della zona, soprattutto di sera e di notte, sia di installare dei dissuasori della velocità per impedire questi comportamenti che oltre ad essere incivili sono anche pericolosi.E così il comitato chiama tutti a raccolta, nell'assemblea di stasera, per essere presenti e per intavolare una discussione che possa portare a individuare le richieste da caldeggiare.