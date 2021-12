Cultura fruibile in modo virtuale, creata la guida MuAlt

Storia e tecnologia. Le restrizioni e le chiusure forzate dell'emergenza sanitaria, con i musei a volte chiusi anche in base ai cambi di colore delle regioni, hanno fatto accelerare sulla fruizione di tipo virtuale. Il Museo nazionale archeologico di Altamura è al centro di una nuova innovazione con la tecnologia LiFi. E' stata creata MuAlt, una guida virtuale figlia del mondo antico, dotata di uno spiccato potere di narrazione.Pandemia e fruizione museale: cosa è cambiato? È questo l'interrogativo a cui il Museo Nazionale Archeologico di Altamura proverà a dare una risposta durante l'apertura straordinaria di giovedì 16 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 22.00. In particolare, nell'ambito del progetto Wi-Fi Italia, Infratel – con la collaborazione della start up innovativa To Be – ha avviato un percorso finalizzato alla promozione dell'accessibilità e della valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso la tecnologia Wi-Fi e Li-Fi G, che consente la trasmissione di dati e informazioni tramite luce a Led. L'iniziativa è stata possibile grazie a un protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo e il Parco dell'Alta Murgia. Parteciperanno all'evento di giovedì Danilo Fattorini, COO di To Be, e Giuseppe Milano di Infratel Italia, il presidente del Parco Alta Murgia Francesco Tarantini che racconteranno il progetto che vede Altamura e tutti i territori dell'Alta Murgia protagonisti.Durante la serata sarà inaugurato un percorso che accompagnerà i visitatori lungo la storia della bellezza del museo, un viaggio tra i tratti più intimi e sensoriali del mondo antico. Il racconto sarà affidato alla voce della guida virtuale MuAlt.Basterà inquadrare il QR Code per scaricare l'App LiFi Art e iniziare l'esperienza virtuale, in prossimità delle LiFi Zone, tra le vetrine del primo piano del Museo. La serata, a cui si accede mediante biglietto di ingresso sarà occasione privilegiata per visitare l'intero Museo e assistere alla performance teatrale sull'età arcaica a cura delle classi III A e III B del Liceo Classico Cagnazzi di Altamura coordinate dalla docente di discipline classiche Anna Cornacchia. L'attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento di contagio da Covid-19 vigenti.Prenotazione al seguente link https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/È possibile acquistare il biglietto anche in loco, con sola moneta digitale (bancomat o carta di credito)Costo del biglietto: intero 3 euro – ridotto 2 euroPer informazioni: tel. +39 080/3146409;mail: drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it