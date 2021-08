Crisi al Comune, tutto tace

Complice il periodo delle vacanze agostane, tutto tace al Palazzo di città per la crisi di maggioranza, scaturita dalla revoca della giunta comunale. La squadra di governo è stata azzerata dalla sindaca Rosa Melodia il 9 agosto, con un provvedimento di revoca di tutti gli assessori. Una decisione presa per disaccordi con gli stessi assessori su alcuni provvedimenti, tra cui la gestione dei beni culturali.Da quel momento tutte le deleghe sono nelle mani della sindaca. Ci sono state riunioni di maggioranza ma finora non hanno portato a nulla.Le ultime delibere di giunta sono del 5 agosto. Nel frattempo il consiglio comunale è stato convocato per tre giorni a settembre (6, 8 e 9) per discutere di argomenti su cui la maggioranza di centrosinistra si gioca la continuità. E sicuramente l'opposizione sarà agguerrita, dopo aver già chiesto le dimissioni della prima cittadina che non ha risposto a tali "inviti".All'ordine del giorno ci sono l'approvazione di un debito fuori bilancio, l'approvazione della variazione al programma triennale e all'elenco annuale delle opere pubbliche e soprattutto il via libera all'assestamento di bilancio con la conferma degli equilibri di bilancio.Dopo oltre 10 mesi, il pubblico potrà assistere di persona alle sedute del consiglio comunale anche se i posti disponibili saranno limitati e si dovranno osservare le disposizioni anti-Covid.