Covid: ad Altamura raddoppiati i casi nelle scuole

Ancora in aumento il numero di casi positivi al Sars Cov-2 riscontrati dalla Asl di Bari in ambito scolastico. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio, dall'attività di sorveglianza sanitaria del nucleo di lavoro appositamente costituito (Eic - Epidemic intelligence center, nella foto) sono emerse 952 nuove positività, 185 in più rispetto alle 767 della settimana precedente. Di questi 886 sono riferiti agli alunni, con prevalenza nella scuola primaria, e 66 agli operatori scolastici.E' bene ricordare che nella maggior parte dei casi, i contagi avvengono in ambito extra-scolastico e vengono rilevati con il tracciamento dei casi perché quando emerge un positivo in una classe tutti gli alunni vengono sottoposti a tampone a tempo 0 (tempo T0), con ulteriore controllo a 5 o 10 giorni (T5 e T10) a seconda delle situazioni e del numero di casi rilevati.Nello specifico, i casi scolastici sono così distribuiti: 429 nelle scuole primarie (392 alunni e 37 unità di personale), 205 nelle scuole secondarie di secondo grado (204 alunni e una unità di personale), 175 nelle scuole primarie di secondo grado (163 alunni e 12 unità di personale) e, infine, 143 nelle scuole dell'infanzia (127 alunni e 16 unità di personale). Le quarantene delle classi sono ''più che raddoppiate'', passando da 94 a 229.Nella scorsa settimana ad Altamura i casi sono raddoppiati. Ne sono stati rilevati 128 mentre nella settimana precedente (dal 10 al 16 gennaio, cioè alla riapertura) erano stati 65. In tanti casi il rilevamento dei positivi ha comportato le quarantene delle intere classi. Si spera, in generale, che la situazione possa attenuarsi in questa settimana, con una riduzione dei casi, ma la frequenza degli stessi è ancora elevata.Con le ultime disposizioni, il tampone antigenico è stato equiparato a quello molecolare. Per il controllo delle classi non verrà più disposto il tampone molecolare presso lo stadio D'Angelo, con le dovute eccezioni per le richieste dei pediatri o per la verifica delle guarigioni dei positivi.