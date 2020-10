Coronavirus: ordinanza di chiusura per due plessi scolastici

Due plessi scolastici resteranno chiusi domani. In entrambi i casi sono stati registrati casi di contagio (uno per ciascun plesso), quindi con ordinanza della sindaca Rosa Melodia viene disposta la chiusura per procedere alla sanificazione.Con ordinanza sindacale 59 è stata disposta la chiusura in via precauzionale del plesso di scuola dell'infanzia "G.Rodari" con sede in via Lago Passarello, per domani (venerdì 9 ottobre), per effettuare le operazioni di sanificazione a seguito di un riscontrato caso positivo al tampone covid-19 comunicato da parte del dipartimento di prevenzione della Asl Bari.Con ordinanza sindacale n.60 è stata disposta la chiusura in via precauzionale del plesso scolastico "Pacelli", sempre per domani (venerdì 9 ottobre) per le operazioni di sanificazione.In entrambe le situazioni, i casi positivi riguardano alunni. Pertanto le rispettive classi (una per ciascun plesso) vengono poste in quarantena precauzionale, come previsto dai protocolli nazionali di sicurezza nelle scuole.