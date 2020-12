Coronavirus: calano i positivi ma le restrizioni restano in vigore

Oggi sì è riunito in videoconferenza il Coc - centro operativo comunale di Protezione Civile, convocato dalla sindaca Rosa Melodia. Secondo i dati pervenuti dagli uffici Asl e comunicati dalla stessa sindaca in un videomessaggio, attualmente sono 1479 gli attuali casi positivi di Covid-19 ad Altamura, circa 100 in meno rispetto a tre giorni fa (erano 1584). Sono 1189 (+186) i guariti o negativizzati. In questa seconda ondata vengono conteggiati 2668 casi di positività (+71 rispetto a tre giorni fa). Occorre precisare che in questa statistica mancano ancora i decessi, i cui dati devono essere aggiornati dalla Asl.I dati sono in miglioramento ma, partendo da dati elevati, la discesa è lenta - come è stato riferito dalla sindaca - e quindi non è ancora rientrata la situazione di rischio.La sindaca ha comunicato l'esito degli incontri con i mercatali e con i commercianti che hanno richiesto maggiore flessibilità oraria e l'apertura domenicale. Tenendo conto della situazione epidemiologica il parere espresso durante la riunione è stato quello di mantenere in vigore fino al 15 dicembre le ordinanze che dispongono la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole, la chiusura dei parchi e dei giardini, la sospensione del mercato settimanale, la chiusura anticipata delle attività commerciali alle 19:00 e la chiusura domenicale.La situazione sarà monitorata fino al 14 dicembre per valutare i provvedimenti successivi.