Convocate tre sedute del consiglio comunale

Tre sedute del consiglio comunale di Altamura sono state convocate oggi, domani e dopodomani (23, 24 e 25 marzo). I temi all'ordine del giorno sono soprattutto argomenti risalenti a precedenti sedute dell'assise e non discussi. Tra questi la bonifica della discarica Le Lamie e la gestione dei rifiuti.All'ordine del giorno pure l'approvazione definitiva del regolamento per l'installazione dei dehors (allestimenti esterni ai locali pubblici, vale a dire sedie, tavolini e gazebo), il regolamento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile e il regolamento per i canoni di esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale.Le sedute si terranno in modalità a distanza, tramite videoconferenza, in applicazione delle norme per il contenimento del contagio e della diffusione del Covid-19.