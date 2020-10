Convocate due sedute del consiglio comunale

Torna a riunirsi il consiglio comunale, convocato in due sedute oggi e domani (7 e 8 ottobre), alle ore 17. I consiglieri, gli assessori, i dirigenti e il personale del Comune dovranno indossare la mascherina e assicurare il distanziamento previsto per legge.Il pubblico non avrà accesso alla sala consiliare per evitare assembramenti.All'ordine del giorno sono iscritti dei punti e delle interrogazioni, già programmate in precedenti sedute, ma non discussi. Tra i temi all'attenzione dell'assise la bonifica della discarica Le lamie, la situazione del centro comunale per rifiuti (Ccr), il Piano casa e vari altri temi.