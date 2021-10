Convocate due sedute del consiglio comunale

Lunedì e martedì saranno altri due consigli comunali carichi di pathos politico. Tanti gli elementi di interesse che "riscaldano" la discussione politica. La giunta è stata varata e si è riunita due volte per approvare una serie di provvedimenti, tra cui il bilancio consolidato. In questi giorni, inoltre, l'attenzione si è puntata su una delibera riguardante la "presa d'atto" della proposta di rinnovo di un partenariato speciale pubblico privato (Pspp), strumento sancito dall'articolo 151 del codice dei contratti pubblici, da parte della Fondazione Fitzcarraldo per l'assistenza tecnica all'ente per una serie di attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali ma non la gestione vera e propria dei siti.All'ordine del giorno dell'assise ci sono varie interpellanze e mozioni dell'opposizione. Inoltre subentreranno in aula i primi dei non eletti di Lista Più, Vito Cornacchia, e Sinistra in movimento, Giuseppe Tafuni, dopo la nomina ad assessori di Raffaella Petronelli e Vito Menzulli. Si procederà anche all'elezione del nuovo vice presidente del consiglio, carica finora rivestita da Petronelli.Intanto, soprattutto sui social, continuano a scorrere fiumi di parole sugli sviluppi della situazione politica.Sul nuovo esecutivo arriva la bocciatura del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia). "Mancano - hanno scritto in un comunicato - le informazioni ufficiali circa le deleghe che la sindaca ha attribuito ai diversi assessori, come mancano all'appello due componenti della Giunta. Dal Palazzo si vocifera che i due assessori a nominarsi debbano essere di espressione del Pd, ancora alle prese con le manovre dei soliti burattinai che hanno tirato le redini a quei consiglieri ammutoliti e obbedienti che, meno di un mese fa, avevano tentato di mostrare gli attributi, di fatto assenti, nell'essere critici nei confronti della Sindaca Melodia".