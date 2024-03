Consiglio regionale: Paolicelli confermato presidente di commissione

Il Consiglio regionale della Puglia ha rinnovato le commissioni. Con 7 voti favorevoli, il consigliere Francesco Paolicelli (Pd) è stato confermato presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico (Industria, commercio, artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura)."Sono stati mesi faticosi e impegnativi, in cui abbiamo continuato a lavorare per lo sviluppo della nostra regione", dichiara il presidente Paolicelli. "Ringrazio il presidente Michele Emiliano e tutti i consiglieri regionali, in particolar modo il gruppo del Pd e le segreterie a tutti i livelli, che hanno ritenuto opportuno confermarmi alla guida di una Commissione cruciale per la stessa Regione: è il giusto riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto in questi anni", aggiunge il presidente della IV Commissione."Le leggi per tutelare i prodotti Dop e Igp, le numerose attività di sostegno alle piccole e medie imprese pugliesi, la semplificazione e l'innovazione alla legge sugli agriturismi, le tante attività legislative di promozione del turismo attraverso i prodotti locali sono solo alcuni degli importanti risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, grazie a un duro lavoro di squadra che ci ha visto mettere sempre al centro gli interessi dei produttori e dei consumatori – prosegue Paolicelli. - Tutto questo lavoro è stato possibile grazie al continuo confronto con tutte le associazioni di categoria, che ringrazio per la vicinanza dimostrata anche in questa fase"."Ora continuiamo con questo impegno: difendere e promuovere lo sviluppo di tre importanti asset per la crescita della nostra Regione: turismo, agricoltura e sviluppo economico", conclude Paolicelli.