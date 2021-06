Consiglio regionale, "bocciata" l'agricoltura biodinamica

Parere favorevole all'unanimità della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia ad una risoluzione in materia di agricoltura. Il documento riguarda la partecipazione della Regione Puglia alla consultazione pubblica della Commissione Europea sull'analisi e valutazione d'impatto della direttiva 2009/128/CE che definisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Si tratta di un documento condiviso con altre tre commissioni consiliari (terza, quarta, quinta), che viene consegnato all'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia per gli sviluppi successivi.La consultazione vuole raccogliere il parere dei cittadini sulla disciplina europea in tema di uso dei pesticidi in ambito agricolo e non agricolo e sulla tutela della salute umana, animale e ambientale, per verificare i punti di forza e di debolezza dell'attuale normativa. Tema centrale affrontato dall'iniziativa europea è l'impiego dei prodotti fitosanitari e la Commissione Europea ha individuato notevoli carenze nell'attuazione, applicazione ed esecuzione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi negli Stati membri.L'atto condiviso dalle commissioni fa espressa esclusione dell'agricoltura biodinamica dalle tecniche in uso da parte della aziende agricole. Per le commissioni del Consiglio regionale "l'agricoltura biodinamica - si legge nel testo - nasce da suggestioni irrazionali, esoteriche, magiche e propiziatorie, non è sostenuta da prove scientifiche e non può essere assimilata all'agricoltura biologica o altre pratiche agrotecniche".