Consiglio comunale: solidarietà alla Cgil e antifascismo

Il consiglio comunale di martedì ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza per condannare l'assalto contro la sede nazionale della Cgil a Roma. Ieri si è tenuta una manifestazione nazionale dei sindacati confederali."Con questo documento - afferma Sinistra in movimento - l'intero Consiglio Comunale ha fatto propri i valori costituzionali dell'antifascismo e ha aderito alla manifestazione a Roma. Avremmo voluto che tutte le forze politiche si esprimessero in modo più esplicito su un ordine del giorno così importante, in un momento storico in cui la partecipazione democratica è messa in crisi dall'astensionismo delle ultime elezioni e dal proliferare di istanze divisive, anche legate alle nuove fragilità sociali che la pandemia ha creato. Ciò sarebbe stato opportuno soprattutto per quelle forze politiche i cui leader nazionali sminuiscono la gravità del riemergere di rigurgiti fascisti in Italia"."Come promotori di questa mozione - aggiunge Sinistra in movimento - abbiamo chiesto ufficialmente al Presidente della Repubblica e al Governo italiano di intraprendere ogni iniziativa utile a dare attuazione alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana in base alla quale "è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista", al fine di evitare la proliferazione di formazioni eversive che si richiamano al fascismo. Invitiamo pertanto tutte le cittadine e i cittadini a vigilare perché le formazioni neofasciste non strumentalizzino la rabbia sociale attraverso azioni che, quando sono rivolte contro i sindacati e le associazioni di lavoratori, minano i valori democratici e partecipativi della nostra repubblica, fondata sul lavoro come strumento di dignità, emancipazione e partecipazione allo sviluppo umano, sociale e culturale del Paese".Nel suo comunicato Sinistra in movimento saluta con favore la formazione della nuova giunta. In consiglio per Sim si è insediato come consigliere il coordinatore, Giuseppe Tafuni, subentrato a Vito Menzulli, ora assessore ai servizi sociali e allo sport, al posto di Annunziata Cirrottola. "Tale avvicendamento - afferma il movimento - si è reso necessario a seguito dell'azzeramento della giunta nell'agosto scorso, ma il fatto che nel rinnovamento della giunta Sinistra in Movimento abbia mantenuto lo stesso assessorato è la conferma che tutta la maggioranza, oltre che la sindaca, ha apprezzato il lavoro svolto da Annunziata Cirrottola e da Sinistra in Movimento sui servizi sociali che, lo ricordiamo, hanno avuto una funzione strategica durante la pandemia". Quindi gli auguri di buon lavoro "con l'auspicio che il riassetto contribuisca a portare a termine in modo proficuo fino alla scadenza naturale il mandato di fiducia che nel 2018 abbiamo ottenuto dalle elettrici e dagli elettori, completando le tante progettualità avviate. Era quello che ci auguravamo già in estate e ci siamo adoperati sempre per tenere unita la maggioranza e non far mancare il sostegno alla Sindaca".