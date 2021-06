Consiglio comunale: si torna in aula

Oggi e domani sono convocate due sedute del consiglio comunale. L'assise, dopo vari mesi in videoconferenza, tornerà a riunirsi nella sede del Palazzo di città. Sedute convocate al consueto orario delle ore 17.00.Oggi l'ordine del giorno prevede due conferimenti della cittadinanza onoraria. La prima al milite ignoto per il progetto dell'Anci di rendere omaggio ai caduti italiani in guerra che non sono mai stati identificati, ce ne sono anche altamurani. Il secondo per Patrick George Zaki, l'attivista egiziano, studente universitario a Bologna, detenuto in Egitto da oltre un anno, per il quale in Italia società civile, enti locali e forze politiche si sono mobilitate per chiederne la scarcerazione. E, scorrendo l'elenco, si discuterà del regolamento per la gestione e la vendita dei beni immobili del patrimonio comunale e di mozioni presentate dai gruppi.Domani, inoltre, la seduta sarà su un argomento unico, di grande rilevanza cittadina: il progetto Aro Bari 4, quindi la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata.