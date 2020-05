Consiglio comunale, si torna in aula con obbligo di mascherina

E' stato convocato il consiglio comunale per due giorni (21 e 22 maggio) alle 17:00. Dopo l'unica seduta in videoconferenza per l'approvazione della manovra finanziaria, i consiglieri tornano nella sala consiliare ma non potrà essere presente il pubblico per le disposizioni anti contagio Covid-19 in materia di assembramenti.I consiglieri sono obbligati a indossare le mascherine ed assicurare il distanziamento previsto per legge. Lo stesso vale per la giunta, il segretario generale, i dirigenti, il collegio dei revisori e i dipendenti del Comune la cui presenza è necessaria per il regolare funzionamento dei lavori d'aula.Il primo punto riguarda il mutuo con Cassa depositi e prestiti. Grazie ad una norma del Governo nazionale è possibile rinegoziarlo. In una video conferenza stampa della giunta Melodia l'assessore al bilancio Teresa Pellegrino ha comunicato che con questo provvedimento è possibile liberare subito 850.000 euro per quest'anno e 700.000 euro per i prossimi, risorse che potranno essere impegnate per gli aiuti alle famiglie e alle imprese così come previsto nell' atto di indirizzo "Ripartiamo insieme" All'ordine del giorno sono iscritte le proposte e le interrogazioni dell'opposizione sulle misure per l'emergenza economica e sociale, sull'installazione di un'antenna del 5G e sulla discarica Le Lamie.