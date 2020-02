Consiglio comunale, Marroccoli entra nella Lega

Il consigliere comunale Giandomenico Marroccoli entra nella Lega. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa in cui Marroccoli, insieme al parlamentare Rossano Sasso e al consigliere della Lega Onofrio Gallo, ha spiegato le ragioni della scelta, restando sempre nel centrodestra.Sasso ha espresso soddisfazione per "un'adesione - ha detto - che va a dimostrare l'appetibilità di un partito sempre più in crescita a livello locale e nazionale" ed ha insistito sulla questione sicurezza ricordando l'ultimo incontro tenuto venerdì in Prefettura. Gallo ha delineato le azioni di opposizione già promosse dalla Lega in seno al consiglio comunale nonché le strategie e progetti futuri già in programma, per continuare a sollecitare l'amministrazione comunale su vari temi. "Un'amministrazione molto deludente - ha detto Gallo - sono tante le mozioni finora presentate ma il consiglio comunale non si convoca, sul regolamento dei dehors, ad esempio, siamo già in ritardo, a svantaggio degli operatori e con il rischio di perdere posti di lavoro".Marroccoli si è detto certo di dover continuare a fare un'opposizione molto incalzante. "Ringrazio la Lega e Rossano Sasso - ha detto - e sono certo che con Onofrio Gallo lavoreremo molto bene, come finora abbiamo fatto con il centrodestra. La città è allo sbando con questa amministrazione di centrosinistra. Per questo bisogna fare in modo che il centrodestra sia sempre unito in modo da ridare ad Altamura il ruolo che merita e che questo governo attuale certamente non rappresenta".