Consiglio comunale, la maggioranza supera l'esame

Nonostante qualche strascico polemico, la maggioranza di centrosinistra supera l'esame della sessione di bilancio in consiglio comunale. La crisi aperta dal Pd è subito rientrata ma si vedrà nelle prossime settimane se i malumori sono del tutto sopiti. Il Pd ha presentato un documento di priorità che l'amministrazione e le altre forze politiche hanno deciso di condividere.Il consiglio comunale si è riunito per due sedute in videoconferenza. Dopo una discussione, in cui sono stati accolti vari emendamenti, è avvenuta la presa d'atto della nota di aggiornamento al Dup - Documento unico di programmazione 2021-2023 ed è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Via libera anche al piano triennale delle opere pubbliche e all'elenco annuale 2021.L'attenzione si sposterà alle prossime mosse politiche nella stessa maggioranza. E' davvero pace fatta o è solo una tregua armata? Questo è l'interrogativo ma, intanto, con l'approvazione del bilancio il centrosinistra si assicura il prosieguo del mandato amministrativo senza troppi patemi.