Consiglio comunale, in esame patrimonio culturale e commissioni

Si riunisce stasera il consiglio comunale, convocato dal presidente Gino Loiudice alla consueta ora (ore 17.00 in prima convocazione, ore 18.00 con inizio effettivo), in presenza come ormai avviene da qualche mese e con la presenza di pubblico, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.Numerosi i punti all'ordine del giorno, in buona parte già presenti in precedenti sedute e non discussi. In primo piano sicuramente il tema della valorizzazione e della gestione del vasto patrimonio culturale su cui sono state presentate due proposte di discussione che verranno esaminate insieme. Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare la delibera della giunta con la presa d'atto di un partenariato speciale pubblico-privato con la Fondazione Fitzcarraldo per l'assistenza nella programmazione riferita ai beni culturali e storici. E' in fase di pubblicazione l'avviso pubblico per la presentazione di proposte alternative. La delibera della giunta è stata contestata particolarmente da Italia in Comune e dall'opposizione.Inoltre verranno ridefinite le commissioni consiliari, soprattutto a seguito delle dimissioni di Vito Dibenedetto da presidente di quella competente sul bilancio.Tanta carne a cuocere, soprattutto dopo l'evoluzione del quadro politico e amministrativo avvenuto nelle ultime settimane, con code polemiche e strascichi che ancora perdurano.