Consiglio comunale, in esame il bilancio consolidato

Il Consiglio comunale è convocato oggi in sessione ordinaria alle ore 17.00 (in secondo convocazione alle ore 18.00), in presenza. Il pubblico, in numero limitato, può accedere alla sala consiliare, previa esibizione della certificazione verde (green pass) e con mascherina.All'ordine del giorno ci sono alcuni debiti fuori bilancio e l'approvazione del bilancio consolidato.Nei giorni scorsi Italia in Comune, Forza Italia e Rinnovamento Altamura hanno firmato un appello. Per le tre sigle politiche è la prima volta in un'iniziativa politica congiunta. "E' tempo di voltare pagina. I gruppi consiliari e politici di Italia in Comune, Forza Italia e Rinnovamento Altamura - scrivono - rivolgono un appello alle migliori energie presenti in consiglio comunale affinché la consapevolezza della gravità del momento consenta di trovare le motivazioni necessarie per fare la cosa giusta: porre fine a questa penosa e fuori controllo esperienza amministrativa e progettare insieme un futuro in cui Altamura possa riacquistare la dignità e la forza che le spettano all'interno del sistema della Città Metropolitana di Bari, ponendo le basi per un governo finalmente all'altezza di questo compito. Consideriamo la rete di partiti e liste civiche, siano esse esistenti che di nuova costituzione, senza pregiudizio alcuno, ma con la dichiarata intenzione di costruire un progetto per Altamura alternativo al "nulla politico" che attualmente la governa. Un intelligente e responsabile passo nella direzione di un pragmatico agire".