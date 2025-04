Consiglio comunale: botta e risposta nel gruppo dei Popolari

Come riportato in una precedente notizia, il gruppo dei Popolari in consiglio comunale si è diviso in due. Prosegue il botta-e-risposta a colpi di comunicati.Dopo una prima nota pec del 4 aprile con la quale si richiedeva al Primo Cittadino un confronto tra tutte le forze di maggioranza, puntualmente ignorata, con firma del Segretario Coordinatore Ing. Indrio Domenico, i "Popolari" inoltrano una seconda nota pec il 14 aprile u.s. e hanno diffidato il Sindaco di Altamura Antonio Petronella a procedere alla nomina della nuova Giunta Comunale con il modus imposto dai soliti capibanda.Il limite previsto dalla normativa che vigila sul reato di voto di scambio e l'assenza di condivisione da parte dei Gruppi Consiliari di maggioranza, impongono procedure collegiali per l'assegnazione di deleghe assessorili soprattutto per figure designate da Consiglieri provenienti dalla coalizione "Polis 2030", oggi minoranza in Consiglio Comunale dopo la sconfitta alle elezioni del maggio 2023. Inoltre, in assenza della necessaria condivisione e sostegno organico del Gruppo Consiliare dei "Popolari", la presenza in Giunta della Signora Angela Miglionico rappresenta un violento ed inaccettabile atto di forza e di inaccettabile imposizione privo di alcuna legittimità politica.Ancora nelle ultime ore, invece, apprendiamo ed assistiamo all'ennesimo atto di saccheggio istituzionale e al famelico disconoscimento del verdetto elettorale e del mandato degli altamurani._ _ _ _ _ _I sottoscritti, Consiglieri Comunali Ing. Nicola Incampo e Dott. Giuseppe Spirante, in qualità di membri del gruppo consiliare "POPOLARI con Petronella Sindaco", visto il reiterato uso improprio del simbolo del movimento Popolari con Petronella Sindaco, da parte di persone non autorizzate a parlare per nome e per conto del movimento, come da comunicato stampa del 28 ottobre 2024, in cui l'Assessore Regionale Gianni Stea comunicava la nomina della dott.ssa Mariella Forte come Segretario Cittadino del Movimento ed unico portavoce del movimento, denunciano l'infondatezza della comunicazione fatta circolare nei giorni scorsi dal Consigliere Geom. Claudio Indrio, il cui contenuto sarà oggetto di valutazioni politiche da parte dell'Assessore regionale Stea, fondatore del movimento e detentore del simbolo del movimento e disconoscono ogni altra comunicazione proveniente da persone diverse.Tali comportamenti da parte del già menzionato Consigliere comunale, peraltro valutato illegittimo sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Altamura, e da parte di persone a lui vicine, nell'immediatezza, hanno fatto venir meno i presupposti di fiducia indispensabili per la coesione del gruppo, procurando divergenze insanabili.Pur tuttavia il nostro impegno per il bene della città resta invariato, così come la continuità nel lavorare a favore della comunità altamurana, promuovendo i valori di trasparenza che sono alla base del nostro operato, lontano dalle logiche di divisione e dai personalismi che hanno causato gli spiacevoli eventi di cui siamo costretti a raccontare.Il gruppo politico, formato dai consiglieri sottoscrittori, dall'assessore regionale Stea e dalla segretaria cittadina del movimento, Mariella Forte, confida nella prosecuzione di un leale, sano e produttivo confronto politico nell'interesse esclusivo del bene comune.