Consiglio comunale, approvato regolamento per consulta delle associazioni

Il consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, ha approvato vari punti tra cui il regolamento che disciplina la Consulta generale e settoriale delle associazioni. La consulta è un organismo che riunisce le associazioni del territorio in tavoli tematici. In passato esisteva ma da lungo tempo non c'è attività.I Giovani democratici plaudono alla decisione dell'assise. "La consulta delle associazioni è un organo di partecipazione libera e democratica che svolge attività consultiva e di informazione alla cittadinanza - affermano - circa gli eventi e le attività inerenti al Comune di Altamura e che si svolgono nel suo territorio. La partecipazione alla Consulta è riservata alle associazioni iscritte in apposito Albo, a seguito di una richiesta di partecipazione conseguente alla pubblicazione di un bando da parte del Comune stesso. Si compone di quattro organi: Presidente, Vice-Presidente(che svolge anche le funzioni di Segretario), Assemblea Generale e Consulte settoriali.Queste ultime sono funzionali all'approfondimento di specifici temi, atti a valorizzare il territorio comunale. Esse saranno in costante dialogo con gli assessori competenti in materia, ai quali spetterà prendere in esame suggerimenti, proposte ed osservazioni da queste derivanti. Si tratta di un obiettivo da sempre perseguito dai Giovani Democratici - aggiungono - che ci ha visti protagonisti in questi mesi, attraverso un costante lavoro ed in costante rapporto con le nostre rappresentanze in Consiglio Comunale per l'approvazione di questo progetto. Solo partecipando, infatti, si possono manifestare a pieno le proprie idee, attraverso la partecipazione si rappresenta pienamente la democrazia".