Conferite due cittadinanze onorarie

Il consiglio comunale, riunito ieri in presenza, ha approvato due conferimenti della cittadinanza onoraria di Altamura. E' stato il ritorno nell'aula consiliare dopo quasi otto mesi di sedute in videoconferenza per le prescrizioni anti-Covid.La prima riguarda il milite ignoto per il progetto dell'Anci di rendere omaggio ai caduti italiani in guerra che non sono mai stati identificati. Ci sono anche altamurani tra i soldati morti in guerra di cui non sono mai stati ritrovati i resti.Diventa cittadino onorario di Altamura anche Patrick George Zaki, l'attivista egiziano, studente universitario a Bologna, detenuto in Egitto da oltre un anno, per il quale in Italia società civile, enti locali e forze politiche si sono mobilitate per chiederne la scarcerazione. Il movimento per la liberazione di Zaki percorre l'Italia in lungo e in largo ed è diventata una battaglia per la difesa dei diritti umani e per la libertà.Approvata anche la mozione per "Altamura autism friendly". Via libera, inoltre, al progetto definitivo per le tre rotatorie sulla strada statale 96.Oggi il consiglio comunale si riunisce nuovamente in presenza su un argomento unico, di grande rilevanza cittadina: il progetto Aro Bari 4, quindi la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata. Tema molto complesso e importante.