Concorsi Regione Puglia, una mozione per lo scorrimento delle graduatorie

È ormai noto che la pubblica Amministrazione si sta ammodernando cercando di implementare e migliorare i servizi offerti al cittadino, le nuove tecnologie aiutano, ma la componente del personale, purtroppo dovuta a vari fattori, risulta inadeguata ai nostri giorni.Nel 2021 la Regione Puglia ha bandito un concorso con diversi profili altamente qualificati per diverse categorie, D funzionari e C amministrativi, molti dei quali sono già stati assunti e in organico. In essere attualmente ci sono delle graduatorie con diversi idonei che sono in attesa di poter essere assorbiti, prima che scadano i termini di validità delle stesse. Una dato che ha portato alla costituzione di un Comitato di idonei.Le graduatorie comprendono professionalità specifiche in diversi settori. Professionalità molto ricercate dalle P.A.. Professionisti qualificati che, visto il numero esiguo dei posti messi a disposizione dalla Regione, si troverebbero a dover privilegiare altri impieghi, magari più remunerativi del lavoro nel pubblico.Mentre la Regione Campania, dovrà spendere altre risorse finanziarie per bandire un nuovo concorso per 5000 posti, la Regione Puglia ha già prontamente disponibili le graduatorie con i 27 profili professionali.Il consigliere regionale Francesco Paolicelli (PD) – primo firmatario –, ha depositato nei giorni scorsi una mozione di consiglio regionale per impegnare la giunta pugliese ad agevolare lo scorrimento delle graduatorie concorsuali. In particolare, l'iniziativa mira a mettere in campo ogni azione utile a valorizzare concretamente le graduatorie per soddisfare il più possibile il numero di posti vacanti, compresa l'adozione, da parte della giunta regionale, di un atto di indirizzo affinché le agenzie regionali, enti strumentali e società a partecipazione pubblica regionale, diretta e indiretta, attingano alle graduatorie regionali per soddisfare l'esigenza di personale, prima di indire nuove procedure di reclutamento.Infine, con la stessa mozione, i firmatari chiedono alla giunta di attivarsi per prorogare la validità delle graduatorie stesse prima che diventino inutilizzabili."La nostra richiesta è in linea con le sollecitazioni avanzate dal Comitato degli Idonei dei concorsi regionali pugliesi – dichiara il consigliere Francesco Paolicelli – ci auspichiamo che il consiglio regionale e, poi, la giunta condividano l'esigenza di non disperdere il capitale umano, altamente specializzato e motivato, al momento in attesa di mettersi al servizio dell'amministrazione pubblica".