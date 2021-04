Concorsi, pubblicato il bando per 2800 assunzioni al Sud

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 6 aprile, il bando del Concorso Coesione per l'assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno.Il Concorso Coesione è promosso dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Prevede l'assunzione, per un massimo di 36 mesi, di 2800 tecnici per le PA del Mezzogiorno con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.I profili richiesti: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst.È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione che prevede la selezione in base ai titoli e all'esperienza maturata, un'unica prova senza carta e penna in più sedi decentrate, la pubblicazione delle graduatorie, le assunzioni veloci.Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2021, unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato.Sul sito di FormezPA tutte le informazioni e le Faq riguardanti il concorso.