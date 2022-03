Concorsi alla Regione, 110mila domande per 721 posti

"Il numero dei candidati del concorso pubblico in Regione Puglia, oltre 110mila per i 721 posti previsti dai 52 bandi, impone la necessità assoluta di trasparenza attraverso una prova preselettiva". Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia."Mi farò portavoce di questa istanza con il presidente Emiliano e con l'intera Giunta - aggiunge - chiedendo anche che sul sito istituzionale vengano pubblicati tutti i quiz dai quali verranno poi scelti quelli della selezione preliminare. Si garantirebbe in questo modo la massima trasparenza, sempre auspicabile per ogni procedura concorsuale, dando a tutti i partecipanti le stesse opportunità. Sarebbe un vantaggio per la qualità delle valutazioni e, di conseguenza, per i candidati migliori e per la Regione Puglia. Assumere le persone sbagliate è un danno che francamente non possiamo consentirci".