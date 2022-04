Concorsi al Comune: pubblicati bandi per sei posti

2 posti di Istruttore direttivo amministrativo;

2 posti di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo;

1 posto di Ingegnere gestionale;

1 posto di Istruttore direttivo informatico.

Prosegue la stagione dei concorsi al Comune di Altamura. Sono stati pubblicati altri quattro bandi per assunzioni a tempo indeterminato, per un totale di sei posti. Sono tutti categoria D, quindi il titolo richiesto è la laura.Questo è il dettaglio:I bandi - con i rispettivi requisiti richiesti in ciascuno dei quattro avvisi pubblici - sono disponibili sul sito del Comune. In tutti e quattro i casi la scadenza per la presentazione delle domande è il 4 maggio e la procedura di compilazione e inoltro dell'istanza deve essere svolta on line.Per i precedenti bandi a tempo indeterminato, tra cui quello per 10 agenti di Polizia locale, sono stati pubblicati dal Comune gli elenchi di ammessi ed esclusi (disponibili sul portale nella sezione Amministrazione trasparente) ed è in corso la formazione delle commissioni esaminatrici.